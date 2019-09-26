Dairelerin çeyrek finalistleri belirlendi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve merhum iş insanlarından, spor adamı Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen Devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında grup müsabakaları bugün tamamlanıyor.

Gönyeli Halı Sahası’ndaki turnuvada iki grupta toplam 13 takımın mücadele ediyor. A Grubu’ndaki son karşılaşmalar yapılırken, B Grubu müsabakaları yarın (26 Eylül Perşembe) bitecek.

Her Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanan maçlarda her iki gurupta da çeyrek finale yükselen takımlar belli olurken, B Grubunda sıralama yarın (26 Eylül Perşembe) oynanacak son maçlarla belli olacak.

A Grubu’nda Polis Genel Müdürlüğü lider, Gelir ve Vergi Dairesi ikinci, Devlet Hastanesi üçüncü ve İhtiyat Sandığı dördüncü sırada adını çeyrek finale yazdırdı. B Grubu’nda ise çeyrek finale yükselen takımlar Merkezi Cezaevi, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, KKTC Meclisi ile Telefon Dairesi oldu. Gurupta lideri ve sıralamayı belli edecek karşılaşmalar yarın (26 Eylül Perşembe) yapılacak.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bugün oynanacak B Grubu son maçlarının ardından 1 Ekim Salı günü çeyrek final, 4 Ekim Cuma günü de yarı final maçları oynanacak.

Merkezi Cezaevi-KKTC Meclisi: 4-0

Turizm ve Çevre Bak.-Telefon Dairesi: 3-4

Din İşleri Başk.-Tarım ve Doğal Kayn.Bak.: 7-11

A GRUBU

İhtiyat Sandığı-Devlet Piyangoları: 20-5

KIBTEK-Devlet Hastanesi: 3-9

Polis G.M.-Gelir ve Vergi D.: 10-4

26 EYLÜL PERŞEMBE

B GRUBU

Saat 19.00: Sayıştay Bşk.-Turizm ve Çevre Bak.

Saat 20.00: Tarım Bakanlığı-Merkezi Cezaevi

Saat 21.00: Telefon Dairesi-Din İşleri Bşk.