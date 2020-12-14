banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
465.282
DOLAR
7.8333
STERLİN
10.4748
EURO
9.5177
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık, yok böyle tuhaflık!
Meyhaneler kapalı gece kulüpleri açık,...
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman ve Özersay?
Hangi muhalefet veya hangi Erhürman...
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Bir halk olduğunu unutmuşa benziyorlar
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal oldu
Hastaneye bağış fotoğrafı pahalıya mal...
banner376

Dairelerde final günü

14 Aralık 2020 Pazartesi 21:22
Dairelerde final günü
banner337
banner351

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı ve final  maçı buakşam oynanacak

Bu yıl 10’uncu kez gerçekleşen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında şampiyon buakşam  belli olacak.

Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil anısına 7. kez gerçekleşen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu yıl Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi takımları finalist oldu.

Toplam 14 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği ve pandemi nedeni ile başlaması kış aylarına gelen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’da yarı finaller geçtiğimiz hafta oynanmıştı.

Yarı finallerde Devlet Piyangoları’nı mağlup eden Merkezi Cezaevi ile Gümrük Dairesi’ni mağlup eden Vergi Dairesi finale yükselmeyi başardılar.

Üçüncülük ve final maçı arası Meclis ve Basın gösteri maçı yapacak

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçı 14 Aralık Pazartesi akşamı Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşecek. Saat 17.30’da üçüncülük maçı saat 19.30’da ise şampiyonluk maçı oynanacak. İki maçın arasında saat 18.30-19.20 saatleri arasında milletvekillerinden oluşan Meclis ile Basın çalışanları gösteri maçı yapacak.

Karşılaşmalar sonrası düzenlenecek törende turnuvaya katılan 14 takıma ve turnuvaya katkı koyanlara ödüller dağıtılacak.

En centilmenler

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda her yıl büyük ödül verilen en centilmen takımlar bu yıl Din İşleri ve İhtiyat Sandığı takımları oldu.

Organizasyon sorumlusu İbahim Özsoy yaptığı açıklamada, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ile aldıkları karar doğrultusunda bu yıl turnuvada mücadele eden yaşı en büyük futbolcu olan Raif Ertürk’e (59), katılan tüm takımlara, dereceye girenlere, hakemlere, turnuvanın başından sonuna kadar organizasyonun yanında olan Foto Evliya’ya ödül verilecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yılın son yarışı: “Yusuf Hüdan Baja Cyprus”
Yılın son yarışı: “Yusuf Hüdan Baja Cyprus”
Dartsta üçüncü hafta tamamlandı
Dartsta üçüncü hafta tamamlandı
Avcılık’ta yeni başkan Osman Cook
Avcılık’ta yeni başkan Osman Cook
Physio Point ile işbirliği
Physio Point ile işbirliği
Hedefimiz 3 cep salon
Hedefimiz 3 cep salon
1461 İskele Trabzonspor’dan kenetlenme
1461 İskele Trabzonspor’dan kenetlenme
Yenicami’den Tatar’a ziyaret
Yenicami’den Tatar’a ziyaret
Hamitköy’de haftanın yıldızı Mustafa Uçar
Hamitköy’de haftanın yıldızı Mustafa Uçar
Bozatlı anısına kırdılar
Bozatlı anısına kırdılar
Erteleme maçı Coşkuner’in
Erteleme maçı Coşkuner’in

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim