Dairelerde final günü

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda yarı ve final maçı buakşam oynanacak

Bu yıl 10’uncu kez gerçekleşen devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasında şampiyon buakşam belli olacak.

Merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil anısına 7. kez gerçekleşen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu yıl Vergi Dairesi ile Merkezi Cezaevi takımları finalist oldu.

Toplam 14 takımın 2 ayrı grupta mücadele ettiği ve pandemi nedeni ile başlaması kış aylarına gelen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’da yarı finaller geçtiğimiz hafta oynanmıştı.

Yarı finallerde Devlet Piyangoları’nı mağlup eden Merkezi Cezaevi ile Gümrük Dairesi’ni mağlup eden Vergi Dairesi finale yükselmeyi başardılar.

Üçüncülük ve final maçı arası Meclis ve Basın gösteri maçı yapacak

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçı 14 Aralık Pazartesi akşamı Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda gerçekleşecek. Saat 17.30’da üçüncülük maçı saat 19.30’da ise şampiyonluk maçı oynanacak. İki maçın arasında saat 18.30-19.20 saatleri arasında milletvekillerinden oluşan Meclis ile Basın çalışanları gösteri maçı yapacak.

Karşılaşmalar sonrası düzenlenecek törende turnuvaya katılan 14 takıma ve turnuvaya katkı koyanlara ödüller dağıtılacak.

En centilmenler

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda her yıl büyük ödül verilen en centilmen takımlar bu yıl Din İşleri ve İhtiyat Sandığı takımları oldu.

Organizasyon sorumlusu İbahim Özsoy yaptığı açıklamada, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ile aldıkları karar doğrultusunda bu yıl turnuvada mücadele eden yaşı en büyük futbolcu olan Raif Ertürk’e (59), katılan tüm takımlara, dereceye girenlere, hakemlere, turnuvanın başından sonuna kadar organizasyonun yanında olan Foto Evliya’ya ödül verilecek.