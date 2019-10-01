banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104594
ALTIN
267.366
DOLAR
5.6818
STERLİN
6.9720
EURO
6.1897
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Seri hırsız tutuklandı
SERI HIRSIZ TUTUKLANDI
Çocuk tacizcisine 5 yıl!
ÇOCUK TACİZCİSİNE 5 YIL!

Dairelerde çeyrek final zamanı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçların bugün oynanıyor

Dairelerde çeyrek final zamanı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda çeyrek final maçların bugün oynanıyor

01 Ekim 2019 Salı 10:23
Dairelerde çeyrek final zamanı

Merhum iş insanlarından ve ayni zamanda spor adamı Hasan Ramadan Cemil anısına düzenlenen Devlet Daireleri Arası halı saha futbol turnuvasında gurup maçlarının ardından sıra çeyrek finallere gelindi.

Gönyeli Halı Sahası’nda iki grupta toplam 13 takım arasında yapılan karşılaşmalar sonunda her iki grupta ilk 4 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükseldi. Yaklaşık 1 aydır devam eden turnuvada çeyrek final maçları bugün yarı final maçları ise 4 Ekim Cuma akşamı oynanacak.

Turnuvanın A Grubunda Polis Genel Müdürlüğü, Gelir ve Vergi Dairesi, Devlet Hastanesi ve İhtiyat Sandığı takımları, B Grubunda ise Merkezi Cezaevi, Telefon Dairesi, Tarım Bakanlığı ve KKTC Meclis takımı çeyrek finale yükselen takımlar olmuştu.

Turnuvanın çeyrek final ve yarı final programı şöyle:

1 Ekim Salı

Çeyrek final

banner317
Saat 18.00: Telefon Dairesi-Devlet Hastanesi (B2-A3)

Saat 19.00: Polis G.M.-KKTC Meclisi (A1-B4)

Saat 20.00: Merkezi Cezaevi-İhtiyat Sandığı (B1-A4)

Saat 21.00: Gelir Vergi Dairesi-Tarım Bakanlığı (A2-B3)

Yarı final

4 Ekim Cuma

Saat 19.00: B1/A4 Galibi - A2/B3 Galibi

Saat 20.00: A1/B4 Galibi - B2/A3 Galibi

Anahtar Kelimeler:
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Veteran masa tenisçiler bodrum yolcusu
Veteran masa tenisçiler bodrum yolcusu
Bozatlı anısına yarıştılar
Bozatlı anısına yarıştılar
Merve Balkan Şampiyonu
Merve Balkan Şampiyonu
Başarılı olanlar açıklandı
Başarılı olanlar açıklandı
Kartingde final yapıldı
Kartingde final yapıldı
Hentbol U20’ler Girne’de
Hentbol U20’ler Girne’de
Birincilik YDÜ’nün
Birincilik YDÜ’nün
Bankalarda eşleşmeler belli oldu
Bankalarda eşleşmeler belli oldu
Atıcılar Pire için yarıştı
Atıcılar Pire için yarıştı
Tansel’in tarak kemiği kırıldı
Tansel’in tarak kemiği kırıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim