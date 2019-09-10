Dairelerde 2.hafta başladı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasının 9’uncusu Gönyeli Halı Sahası’nda devam ediyor.

Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenen turnuvada bu yıl 13 takım 2 ayrı grupta mücadele ediyor.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda maçlar her hafta Pazartesi-Salı ve Perşembe akşamları oynanıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan ilk hafta maçlarında 6 takımdan oluşan A Grubu’nda birer maç, 7 takımlı B grubunda ise ikişer maç geride kaldı.

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Polis Genel Müdürlüğü ile finalist takım Merkezi Cezaevi gruplarında kayıpsız olarak ilk haftayı tamamlamayı başardılar. Bugün oynanacak B Grubu maçları ile ikinci haftaya giriş yapacak olan Devlet Daireleri’nde maç programı şöyle:

10 Eylül Salı (A Grubu)

Saat 20.00: İhtiyat Sandığı - Polis Genel Müdürlüğü

Saat 21.00: Gelir ve Vergi Dairesi - KIBTEK

Saat 22.00: Devlet Piyangoları – Devlet Hastanesi