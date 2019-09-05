Daireler sahaya indi

KKTC’deki Bakanlıklar ve Devlet Daireleri’nin katılımı ile her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası önceki gün başladı. Bu yıl da Hasan Ramadan Cemil anısına gerçekleşen turnuvanın 9’uncusu Gönyeli Halı Sahası’nda görkemli bir açılış sonrası start aldı.

Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil’in de yer aldığı açılış gecesinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğan Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç ve Erhan Arıklı ile birlikte çok sayıda katılımcı yer aldı.

Başlangıç Tatar’dan ilk gol Büyükoğlu’ndan

İbrahim Özsoy tarafından organize edilen geleneksel turnuvanın açılış maçı KKTC Meclisi ve Tarım ve Doğan Kaynaklar Bakanlığı arasında oynandı. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının başlama vuruşunu Başbakan Ersin Tatar yaparken ilk golü Milletvekili Hasan Büyükoğlu attı

Turnuvanın ilk gecesinde oynanan maçlara yoğun ilgi gösterilirken ilk gün maçlarını emekli hakemlerden deneyimli isim Mehmet Malek yönetti.

Maç sonuçları ve program şöyle:

B grubu

KKTC Meclis-Tarım Bakanlığı: 5-8

Din İşleri Dairesi-Sayıştay: 5-3

Merkezi Cezaevi-Telefon Dairesi: 8-1

Turizm ve Çevre Bakanlığı- BAY

5 Eylül Perşembe

B Grubu

Saat 20.00: Sayıştay - Merkezi Cezaevi

Saat 21.00: Telefon Dairesi - KKTC Meclis

Saat 22.00: Turizm ve Çevre Bk. - Din İşleri Dairesi

Tarım Bakanlığı - BAY