Daireler 19 Ekim’de sahada

Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın başlangıç tarihi belli oldu

Ülkemizin marka haline gelen futbol turnuvalarından Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nın bu yıl 10’uncusu gerçekleşecek. Organizasyonu İbrahim Özsoy tarafından gerçekleşen turnuva, bu yıl da merhum spor sever ve iş insanı Hasan Ramadan Cemil adına düzenlenecek.

10’uncusu gerçekleşecek devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvası bu yıl Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda 19 Ekim’de başlayacak. Her Pazartesi ve Çarşamba akşamları oynanacak turnuvada maçlar 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanacak.

Turnuva sorumlusu İbrahim Özsoy yaptığı açıklamada bu yıl gerçekleşecek turnuvada 15 takımın ön kayıt işlemi yaptığını söyledi. Virüs salgını nedeniyle başlangıcı ertelenen turnuvaya katılacak takımlara hazırlık zamanı vermek ve antrenman yapmak isteyen takımlara süre tanımak adına 19 Ekim Pazartesi günü başlaması kararlaştırılan turnuvaya ön kayıt yaptıran takımları İbrahim Özsoy şu şekilde sıraladı.

Telefon Dairesi, Din İşleri Dairesi, Devlet Hastanesi, Tarım Bakanlığı, Vergi Dairesi, Merkezi Cezaevi, Elektrik Kurumu, Turizm Bakanlığı, Devlet Piyangoları, Karayolları Dairesi, Cengiz Topel Hastanesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Gümrük Dairesi, İhtiyat Sandığı ve Haspolat Cezaevi takımları bu yıl 10’uncusu gerçekleşecek devlet daireleri arası halı saha futbol turnuvasına ön kayıt yaptırdı.

Turnuvanın maç programı önümüzdeki hafta paylaşılacaktır.