Daha iyi olacağız

Yonpaş Dumlupınar Futbol Akademi Koordinatörü Mehmet Göçer, akademi olarak yaz döneminde daha da iyi ve verimli duruma geleceklerini söyledi.

Pandeminden dolayı sporcularda mental sıkıntılar oluştu

Göçer, pandeminin neden olduğu kapanmanın sporcu çocuklar üzerinde mental ve psikolojik anlamda sıkıntılar oluşturduğuna işaret ederek, bunları ortadan kaldırma adına, izinlerin de verilmesiyle 3 Mayıs’ta çalışmalara yeniden başladıklarını belirtti.

Kapalı dönemde iyi diyalog kurduk

“Çok iyi bir ekibimiz var, kapalı dönemde haftanın belki de her günü toplanarak iyi bir diyalog halinde olduk.” diyen Göçer, şunları aktardı:

“350 kadar sporcu sayısına çıkmıştık. Şimdi okulların da kapanması ve şartların da uygun olmasıyla eski sayımızı yeniden yakalayacağımızı düşünüyorum. Akademi olarak gelirlerimiz aidatlardır. Kulüp yönetimimizin desteği olmasa bunu yürütemezdik. Onlara da teşekkür ederim. Farklı sahalara ücret de ödemekteyiz. Masraflarımız vardır. Farklı sahalarda aynı anda antrenmanlar da yapmaktayız. Aynı gün içerisinde 2-3 sahada bulunmak zorunda kalıyorum.”

“Saha konusunu ilk günden beri düşünüyorum”

Akademiye ait bir sahanın olması konusunu göreve geldiği ilk günden beridir düşündüğünü vurgulayan Mehmet Göçer, bunun olması halinde çok ciddi bir rahatlama yaşayacaklarını, ve çalışmalarını çok daha verimli bir şekilde yürütüceklerini kaydetti. Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda da çalışmalara başladıklarını belirten Göçer, bundan dolayı Çanakkale Kulüp Başkanı Übrahim Şeker’e de teşekkür etti.