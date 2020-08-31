Dağyolu Avcılık Derneği kuruldu

Dikmen’e bağlı Dağyolu (Fota) köyünde ava meraklı gençler tarafından Dağyolu Avcılık ve Atıcılık Derneği kuruldu

Dikmen’e bağlı Dağyolu (Fota) köyünün ava meraklı gençler Dağyolu Avcılık ve Atıcılık Derneği’ni kuruldu. 20-08-2020 tarihinde Dağyolu Spor Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısıyla Başkan ve yönetim kurulu belirlenirken bölge avcılarına kurulan derneğe üye olabilecekleri duyuruldu. Yapılan toplantı sonucunda Dernek Başkanı Osman Salih Bozdoğan, genel sekreter Hüseyin Sakallı, sayman Salahi Paltacıgil, sosyal işler ve basın yayın sorumlusu Aycan Dayı, trap-skeet sorumlusu İrfan Karamustafa, havalı silahlar sorumlusu Mustafa Borucu, zararlılarla mücadele sorumlusu Ahmet Arap, malzeme ve lokal sorumlusu Gazi Beşiktaş, faal üye Âdem Koloz oldu.