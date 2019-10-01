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Dağ bisiklet yarışı yapıldı

2019 KKTC Dağ Bisikleti Şampiyonası Pazar günü Meclis Ormanı’nda gerçekleşti

Dağ bisiklet yarışı yapıldı

2019 KKTC Dağ Bisikleti Şampiyonası Pazar günü Meclis Ormanı’nda gerçekleşti

01 Ekim 2019 Salı 19:58
Dağ bisiklet yarışı yapıldı

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından 2019 yarış takvimi çerçevesinde yapılan 2019 KKTC Dağ Bisikleti Şampiyonası önceki gün tamamlandı. Federasyon başkanının start verdiği yarışta, dağ bisikleti (mtb) sporcuları, şampiyon ünvanını almak için mücadele ettiler.

Girne-Lefkoşa arası Meclis Ormanı’nda start alan yarış tüm kategoriler için 5,4 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Sonucunda 7 farklı kategoride dağ bisikleti şampiyonları açıklandı. Geçen haftalarda gerçekleşen yol ve zamana karşı şampiyonlarının ardından, dağ bisikleti şampiyonluk formalarını giyen sporcular, önümüzdeki sezon boyunca time mtb yarışlarında formalarını taşımaya hak kazandılar. Yarış sonucunda, Büyük erkeklerde MGA Takımından Kudret Güloğlu 5 turu 1 saat 17 dakikada, Genç erkeklerde Velocypri takımından Erdoğan Hammaloğlu 1 saat 4 dakikada tamamlayarak birinciliği elde etti.

Teknik inişleriyle zorlu bir parkur olan Meclis Ormanı parkuru dağ bisikleti sporcularının en sevdiği parkurlar arasında olmaya devam ediyor.29 Eylül 2019 yılı dağ şampiyonası organizasyonu, federasyona kayıtlı mevcut spor kulüplerinden ve ferdi sporculardan şampiyonaya girmeye hak kazanan 15 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Pazar sabahı 7:00’de toplu startla başlayan yarış, kategorilere göre farklı tur sayılarının tamamlanmasıyla sona erdi. NHG’den Ersan Karayeğen 4 turu 1 saat 3 dakikada tamamlayarak Master 1 kategorisinde şampiyonluğunu korudu.

Yıldız A kategorisinde MGA Takımından Çağın Tosun 4 turu 51 dakika 18 saniyeyle tamamlayarak, ardından Master 2 kategorisinde NHG Takımından Mehmet Beyaz 3 turu 53 dakika 22 saniyeyle, kadın kategorisinde MGA Takımından Sevim Yıldız 1 saat 3 dakikayla ve Yıldız B’lerde yine MGA Takımından Emre Kaplan 1 saat 1 dakikada tamamlayarak şampiyon olmuştur. Bu şampiyonayla birlikte Ersan Karayeğen ve Çağın Tosun yol ve zamana karşı şampiyonluğunun yanında, dağ şampiyonluğunu da elde ederek, üçte üç yapmış oldular.


İlk 3:

Yıldız B: 1. Emre Kaplan- MGA (01:01:59)

Yıldız A: 1. Çağın Tosun- MGA (51:18:20)

2. Yıldıray Pekmez-MGA (55:45:30)

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Büyük Kadın: 1. Sevim Yıldız-MGA (01:03:16)

Master 2: 1. Mehmet Beyaz-NHG (53:22:50)

2. Ali Şekerci-BSD (59:35:50)

Master 1: 1. Ersan Karayeğen-NHG (01:03:59)

2. Kemal Palaz-BSD (01:13:34)

3. Ecvet Orhon-BSD (01:13:35)

Genç Erkek: 1.Erdoğan Hammaloğlu-Velo Cyp (01:04:35)

2. Arkın Konar-A Takımı (01:20:18)

Büyük Erkek: 1. Kudret Güloğlu-MGA (01:17:46)

Anahtar Kelimeler:
Dağ Bisiklet Yarışı
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