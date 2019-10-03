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“Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın üçüncü yarışıyla final yapıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 5 Ekim Cumartesi gecesi “Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın üçüncü yarışıyla final yapıyor.

“Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın üçüncü yarışıyla final yapıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 5 Ekim Cumartesi gecesi “Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın üçüncü yarışıyla final yapıyor.

03 Ekim 2019 Perşembe 21:41
“Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın üçüncü yarışıyla final yapıyor

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştirilen şampiyona, 3’üncü yarışla tamamlanıyor. Haziran ve ağustos aylarında yapılan iki yarış sonrası, slalom şampiyonasında finale gelindi.

Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesislerinde cumartesi gecesi start alacak yarışa, 100’ün üzerinde klasik araç katılacak.Yarış, “Yollarda değil, pistlerde hız yap” sloganıyla gerçekleşiyor.

Katılım rekoru kırılacak, şampiyonlar belirlenecek

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KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, 2019 sezonuna çok hızlı başlangıç yaptıklarını belirterek yılın 10’uncu faaliyeti olan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın üçüncü yarışı için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Geçen yıl 278 klasik araca ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Aliusta, bu yıl bu rakamın çok üstüne çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Haziran ve ağustos aylarındaki iki yarışın toplam 254 araçla tamamlandığını ifade eden Aliusta, final yarışının ardından kendi rekorlarını kıracaklarını ve 300 barajını aşacaklarını vurguladı.

Slalom final yarışına 25 yaşını doldurmuş 100’ün üzerinde klasik aracın katılacağını belirten Aliusta, yarışın saat 16.30’da kayıtların açılmasıyla başlayacağını, saat 17.15’te pistin tanıtımı için formasyon turu atılacağını ve saat 17.30’da ilk klasik aracın start alacağını söyledi.

Aliusta, üç ayaktan oluşan Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın finalinin genel klasman ve alt kategorilerdeki ilk üç sırayı alan ekipleri belirleyeceğini ifade ederek toplanan puanlar neticesinde, kazananların şampiyona balo gecesinde kupalarına kavuşacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası
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