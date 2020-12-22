Curcioğlu yeniden başkan

Gazimağusa Avcılık Atıcılık Birliği Olağan Genel Kurul toplantısı önceki akşam gerçekleştirildi. Genel Kurulda başkanlığa tek aday olan Hasan Curcioğlu genel kuruldan 2 yıllığına Bonay alarak yeniden birlik başkanlığına seçildi.

Hasan Curcioğlu ile 2 yıllığına birlikte çalışacak olan Yönetim Kurulu ise şöyle belirlendi:

Yönetim Kurulu

Hasan Curcioğlu (Başkan)

Yılsay Özbayrak (Genel Sekreter)

Ozan Kandili (Atıcılık Asbaşkanı)

Hasan İnan (Avcılık Asbaşkanı)

Hüseyin Koray (Mali İşler Sorumlusu)

Cemal Güncel (Su Altı Zıpkınla Balık Avlama Sorumlusu)

Tuncay Yahyaoğlu (Sosyal İşler ve Faaliyetler Sorumlusu)

Kerim Denizer (Basın, Yayın ve Üye İlişkileri Sorumlusu)

Hasan Tekbıyık (Trap Sorumlusu)

Çağrı Esendağ (Skeet Sorumlusu)

Muhammed Başaran (Tahsildar)

Fikret Günözger (Zararlılarla Mücadele ve Av Koruma Sorumlusu)

Kurtuluş Tosun (Olta ile Balık Avlama Sorumlusu)

Kasım Eryurt (Sporting Sorumlusu)

Savaş Hoşgör, Alkar Özdeş, Hasan Debeş (Faal Üyeler)

Denetleme Kurulu

Mustafa Kahveci, Ekrem Günbay, Mustafa Zorlu

Disiplin Kurulu

Av. Tağmaç Bilgehan, Av. Mustafa Kocatürk, Av. Süleyman Özergin.