Cüneyt Göçer Green Pedal’da

Bisiklet Master 2 kategorisinin iddialı isimlerinden olan çok deneyimli, tecrübeli ve önemli bisikletcilerden Cüneyt Göçer Green Pedal bünyesine katıldı. Bisiklette Master 2 kategorisinin iddialı isimlerinden Cüneyt Göçer Green Pedal bünyesine katılmasının ardından 20 Haziran Pazar günü yapılacak yol yarışında ilk defa Green Pedal forması ile sürecek.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan “The Panara Yol Yarışı” 20 Haziran Pazar günün Zephyr çemberinden start alacak yarışa lisanslı sporcular ile Herkes İçin Bisiklet (HİB) kategorisindeki sporcular katılabilecek. Panara Yol Bisiklet Yarışına ilk kez Green Pedal formasıyle katılacak olan Cüneyt Göçer’i elde edeceği derece merak ediliyor.