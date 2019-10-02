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Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak

Hentbolda ilk kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları bugün oynanacak ve kupalar sahibini bulacak

Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak

Hentbolda ilk kez düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçları bugün oynanacak ve kupalar sahibini bulacak

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:35
Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini bulacak

Hentbolda 2019-2020 sezonu büyükler kategorisinde Cumhubaşkanlığı Kupası maçları ile başlıyor. Uzun zaman sonra hentbolda oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), erkeklerde Gençlik Gücü (GG) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları karşı karşıya gelecek.

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KUPA MAÇLARI SAAT 17.00 VE 19.00’DA

Başkentte Atatürk Spor Salonu’nda bugün yer alacak Cumhurbaşkanlığı Hentbol Kupası’nda ilk olarak saat 17.00’de YDÜ-DAÜ kadınlar ve ardından da saat 19.00 UKÜ-GG erkekler maçı başlayacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da gelmesi planlanan kupa maçları öncesi takım antrenörleri heyecanlı.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Kupası
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