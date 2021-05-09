banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Slogan devrimcileri
Slogan devrimcileri
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın hangi yüzünü gösterecek?
Çocuklara yapılacak Covid-19 aşıları tıbbın...
Her şakanın bir ciddiyet payı mevcuttur
Her şakanın bir ciddiyet payı...
Şaka gibisiniz!
Şaka gibisiniz!
banner376

Cumhurbaşkani Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul etti.

09 Mayıs 2021 Pazar 16:23
Cumhurbaşkani Tatar Yiğitcan Hekimoğlu’nu Kabul Etti
banner337

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Hekimoğlu’nun, 12 yıl boyunca, Kıbrıs Türklerinin göğsünü kabartan büyük başarılar ortaya koyduğunu kaydetti ve  Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargolar nedeniyle  önemli turnuvalarda Yiğitcan Hekimoğlu’nun Türkiye milli takımı adına yarıştığını belirtti.
Ambargoların bir insanlık ayıbı olduğunu ifade eden Tatar, Cenevre’de BM Genel Sekreteri nezdinde de bunu dile getirdiğinin altını çizdi.

“Gençlerimiz, gurur verici büyük başarılar elde ettiler…”
Yiğitcan Hekimoğlu’nun çok önemli uluslararası organizasyonlarda rekorlara imza attığını belirterek Hekimoğlu’nu tebrik eden Tatar, KKTC devletinin, imkanlar ölçüsünde, Hekimoğlu ve tüm gençlerin yanında olduğunu, bundan sonra da olmaya devam edeceğini kaydetti.  
Kıbrıslı Türk gençlerin cesaret ve ortaya koydukları iradeyle, spor başta olmak üzere, birçok alanda gurur verici büyük başarılar elde ettiğini belirten Tatar, gençlerin çalışkanlıkları sonucu elde ettikleri başarılarla Kıbrıs Türkü’nün sesinin dünyaya duyurulduğunu ve KKTC’nin tanıtımına katkı yapıldığını söyledi.

banner341
Cumhurbaşkanı Tatar, milli atlet Yiğitcan Hekimoğlu’na, olimpiyat oyunları ve spor yaşamında üstün başarılar diledi.

“Cumhurbaşkanımızın desteği çok önemli!”
Yiğitcan Hekimoğlu da 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları öncesi Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edilmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Tatar’ın  verdiği desteğin öneminin altını çizdi.
Olimpiyat oyunlarında Kıbrıs Türkü’nü en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydeden Hekimoğlu, geçmiş başarılarının belirtildiği anı fotoğrafını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.
Kabulde Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ve Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Ahmet Hamdi de hazır bulundu.
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Efsane, sahalardan kopamıyor
Efsane, sahalardan kopamıyor
Sipahi gençleri sahada
Sipahi gençleri sahada
Fırsata çevirebiliriz
Fırsata çevirebiliriz
Karamanoğlu: Başlangıcı bekliyoruz
Karamanoğlu: Başlangıcı bekliyoruz
Yenicami Akademi teknik ekibine takviye
Yenicami Akademi teknik ekibine takviye
Birinci’ye Esentepe sahip çıktı
Birinci’ye Esentepe sahip çıktı
Binatlı gençlerle yürümek istiyor
Binatlı gençlerle yürümek istiyor
Duygu Komsuoğlu başkan
Duygu Komsuoğlu başkan
Kempo’dan Saner’e ziyaret
Kempo’dan Saner’e ziyaret
Topcan anıldı
Topcan anıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim