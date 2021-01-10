Cumhurbaşkanı Tatar Yenicami’yi ziyaret etti

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK)’nü ziyaret etti.

Tatar, başkanlığını yaptığı Yenicami kulübüne giderek Yenicamili dostlarıyla genel olarak spor konusunda sohbet etti. Yenicami üyeler, Cumhurbaşkanı Tatar’a her zaman onu kulübe beklediklerini ve ziyaretinden çok memnun olduklarını belirttiler.

Tatar ise Yenicami’de bir çok anısı olduğunu ve Yenicamili dostlarını hep özlediğini belirterek,en kısa sürede yine geleceğini ifade etti.