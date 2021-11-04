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Cumhurbaşkanı Tatar Spor Yazarları ile tanıştı

Tatar "Gençlerimizi uluslarası platforma taşıyacağız"

04 Kasım 2021 Perşembe 15:58
Cumhurbaşkanı Tatar Spor Yazarları ile tanıştı

Necmi Belge

Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinin birinci yılında toplumun tüm kesimleri ile tanışma programına devam eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu bağlamda bugün Spor Yazarları ile bir araya geldi.

Lefkoşa Limon Restorant'taki yemeğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ile spor yazarları bir araya geldi

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İlk konuşmayı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı yaptı. Bozatlı, Cumhurbaşkanlığı olarak, spora çok önem verdiklerini bu bağlamda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Bu konuda basınla tanışmak ve icraatlarını basınla paylaşmak istediklerini sözlerine ekledi. Bozatlı'dan sonra söz alan KTSYD Başkanı Burhan Gürken, Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya gelmekte mutlu olduklarını söyledi.

Gürkan, Cumhurbaşkanın spora olan ilgisinin devam etmesinin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi. Gürkan'dan sonra söz alan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de sporun nabzını tutan ve sporu yönlendiren spor yazarları ile yeniden bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.

Kendisininde eski bir kulüp baskanı oldugunu ifade eden Tatar, sporun sorunlarını çok iyi bildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ülke içindeki sorunları da çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, en önemli sorunun ülke gençliğini uluslararası platforma taşımak oldugunu sözlerine ekledi.

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