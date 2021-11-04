Cumhurbaşkanı Tatar Spor Yazarları ile tanıştı

Necmi Belge
Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmesinin birinci yılında toplumun tüm kesimleri ile tanışma programına devam eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu bağlamda bugün Spor Yazarları ile bir araya geldi.
Lefkoşa Limon Restorant'taki yemeğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı ile spor yazarları bir araya geldi
Gürkan, Cumhurbaşkanın spora olan ilgisinin devam etmesinin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi. Gürkan'dan sonra söz alan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de sporun nabzını tutan ve sporu yönlendiren spor yazarları ile yeniden bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti.
Kendisininde eski bir kulüp baskanı oldugunu ifade eden Tatar, sporun sorunlarını çok iyi bildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, ülke içindeki sorunları da çözmeye çalıştıklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, en önemli sorunun ülke gençliğini uluslararası platforma taşımak oldugunu sözlerine ekledi.