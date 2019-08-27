Çukur Kupası’nı BÜY kazandı

Baf Ülkü Yurdu kulübünün kurucularından olan ve uzun yıllar kulübün formasını giyen merhum Mustafa Çukur anısına düzenlenen Mustafa Çukur Anı Maçında Baf Ülkü Yurdu, Yalova’yı 4-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Üner Berkalp Stadında, Baf Ülkü Yurdu ile Yalova arasında Mustafa Çukur anısına anı maçı oynandı. Baf Ülkü Yurdu, Yalova'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Utku Hamamcıoğlu'nun yönettiği maçta merhum Mustafa Çukur'un torunu Mustafa Çukur ve Sabriye Atikoğlu yardımcı hakemler olarak görev yaptı. Maç sonunda aile tarafından ödüller verildi.

