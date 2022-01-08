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COVID-19 Türk futbolunu da vurdu

Artışa geçen koronavirüs vakaları, Türk futbolunu da etkisi altına aldı. Beşiktaş'ta 8, Alanyaspor'da 13, Denizlispor'da ise 18 kişi karantinaya alındı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 11:35
COVID-19 Türk futbolunu da vurdu

Koronavirüs vakalarının sayısı dünya genelinde 303 milyonu aştı. Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla artışa geçen vakalar, Türk futbolunu da etkiledi.

Beşiktaş'ta, teknik sorumlu Önder Karaveli ve 5 futbolcunun ardından yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'nin koronavirüs testi de pozitif çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, artan koronavirüs vakaları nedeniyle yarınki Çaykur Rizespor maçının ertelenmesini talep eden Beşiktaş'ın bu talebini reddetti.

Galatasaray'da 3 vaka

Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, Futbol A Takım Maç Analiz Sorumlusu Cihan Ünal ve oyunculardan Taylan Antalyalı'da koronavirüs tespit edildi.

Kulüp, testi pozitif çıkanlar için tedavi ve karantina süreci başlattı.

Ali Koç 'un koronavirüs testi pozitif

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Fenerbahçe futbol takımında, şu an için koronavirüs testi pozitif çıkan kimse bulunmuyor. Ancak sarı-lacivertli kulüp, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamayla başkan Ali Koç'un koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyurmuştu.

Alanyaspor'da 7 futbolcunun testi pozitif

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Francesco Farioli ile bir antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin koronavirüs testleri pozitif sonuçlanmıştı:

"Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan COVID-19 PCR testlerinin ardından, teknik direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır."

Öte yandan Denizlispor'da 18, Adanaspor'da 3 ve Göztepe'de ise 1 kişinin testi pozitif çıktı. Test sonucu pozitif çıkan sporcular için takip, izolasyon ve tedavi süreçleri başlatıldı.

Yeni varyant dünya futbolunu da etkiliyor

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz ve Paris Saint-Germain'de forma giyen Lionel Messi'nin koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı.

İtalya Serie A'daki Bologna-Inter mücadelesi, yerel sağlık makamlarının maça izin vermemesi sebebiyle oynanamadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ise artan koronavirüs vakaları nedeniyle antrenman tesislerini kapattı.

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