Covid-19 tedbirleri alınarak spor salonları açılmalı, aksi takdirde eyleme gideceğiz

Mücadele Sporları Platformu sözcüsü Hasan Kurumanastırlı, Covid-19 önlemleri kapsamında kapatılan ve sporcuların çalışmalarına izin verilmeyen spor salonlarının ivedilikle Covid-19 önlemleri alınarak açılması gerektiğini belirtti.

Kurumanastırlı yapmış olduğu basın açıklamasında, sporcuların gerekli antrenmanları yapamadığını söyleyerek hükümeti bu konuda bir an önce spor salonlarını tedbirler kapsamında açması gerektiğini söyleyerek taleplerinin dikkate alınmaması durumunda eylem yapacaklarını söyledi.

Mücadele Sporları Platformu sözcüsü Hasan Kurumanastırlı’nın açıklaması şöyle: ‘’Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeni ile Sağlık Üst Komitesi’nin aldığı kararlar gereği bir süredir ülkemizde salonlarda spor faaliyetlerinin ve spor müsabakalarının yapılması yasaklanmıştır.

Geçen bu süre içerisinde ilgili Federasyonlarımza bağlı spor salonlarının kapalı olması nedeni ile üye dernekler mali güçlüğe düşmüştür. Bu süreçte sporcuların fiziksel aktivitelerden uzaklaşması, sosyal çevreden kopması nedeni ile bilgisayar ve diğer bağımlılıkların artmasına ve gelecekte sağlık sorunları yaşamasına neden olacaktır.

Sağlık uzmanları tarafından böylesi bir dönemde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiği, bunun için de spor yapmanın önemli olduğuna vurgu yapmaktadırlar. Ayrıca ülkemizde belirlenmiş kriterlere uygun olarak spor salonlarının açık olduğu dönemde spor salonlarında hiçbir Covid-19 vakasının çıkmaması da dikkat çekicidir.

Bu hususlar dikkate alınarak gerek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri, gerekse Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri bizden daha fazla vaka sayısına sahip olmalarına rağmen belirli kriterlere uyulması şartı ile spor salonlarını kapatmamıştır ve halen spor salonları çalışır durumdadır.

Yine Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından Türkiye’deki Mücadele Sporları Federasyonları bağlı bulundukları kulüp spor salonlarında çalışmalarına devam etmektedirler. Hal böyle iken ülkemizde spor salonlarında spor antrenmanların ve spor müsabakalarının yapılmasına izin verilmemesi üzücüdür. Bu nedenle belirlenecek Sağlık Kriterlerine uyulmak kaydı ile Federasyonlara bağlı derneklerimizin spor salonlarında antrenmanlara başlamasını, Federasyonlarımızın müsabaka düzenlemsine ve uluslararası müsabakalara katılması için gerekli duyarlılığın gösterilmesini istiyoruz.

MÜCADELE SPORLARI PLATFORMU olarak taleblerimiz ivedilikle yerine getirilmediği taktirde en etkili ve sert bir şekilde eyleme gideceğimizi kamu oyuna duyuruyoruz.’’

Hasan Kurumanastırlı

Mücadele Sporları Platformu Sözcüsü