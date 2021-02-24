CONIFA’da eşleşmeler belli oldu

Bağımsız Futbol Federasyonları Birliği (CONIFA) Avrupa Futbol Şampiyonası ve ilk kez düzenlenecek olan CONIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın kura çekimi KKTC’de yapıldı. Girne’de Orsatechmedia’nın organizasyonuyla gerçekleşen kura çekimini CONIFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Organizasyon Direktörü, KTFF 1.Başkanvekili Orçun Kamalı ile Kadın Futbolu Üyesi Simay Kanan sundu.

Kadınlar kupası 23 Haziran’da

Kura çekiminde ilk olarak Kadınlar Dünya Kupası’nın kura çekilişi yapıldı. Kura çekiminde KKTC, Skezely Land ve Chameria ile A Grubu'na düşerken, B Grubu'nda ise Sapmi, Kernow ve Cascadia ülkeleri mücadele edecek. Şampiyona 23-30 Haziran 2021 tarihlerinde Skezely Land'da yapılacak.

Erkekler Şampiyonası Fransa’da

Kadınlar Dünya Kupası’nın ardından ise Erkekler Avrupa Futbol Şampiyonası kuraları çekildi. 9-19 Haziran 2021 tarihleri arasında Fransa’nın Nice kentinde yapılacak olan şampiyonada gruplar şöyle oluştu.

A Grubu

County of Nice

Northern Cyprus

Sardinia

B Grubu

Abhazya

Sapmi

Skezely Land

C Grubu

Saouth Ossetia

Artsakh

Cornwall

D Grubu

Padania

Western Armenia

Chameria