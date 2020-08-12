Çocuklarımız herşeyi hakediyor

KKTC Cimnastik Federasyonunun yıkılma tehlikesi olan, tavanı su akıtan ve tehlike yaratan salonunun tadilatı sürüyor.

Tadilat çalışmaları ile ilgili olarak Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu şu açıklamaları yaptı:

“Cimnastik Federasyonu olarak bir yıldır salonumuzun tadilatının yapılması için büyük uğraş vererek tadilatın başlaması sağladık.

Geçtiğimiz gün başlayan tadilatta önce çatı değişimi yapılacak. Sonrasında iç mekanın tadilatı, boya sıva işleri, WC yapımı, yönetim kurulu odası, tribünlerin yerleştirilmesi, kantinin yapılması, giriş kısmı ve üst katın zeminin parke ile döşenmesi ve dış yüzeylerin boyanarak çocuklarımızın hak ettiği ortamda spor yapmalarını sağlayacağız.

Bu süreçte tadilat için onay veren Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan yardımcısı Kudret Özersay 'a, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana 'ya, Spor Dairesi müdürü Mehmet Özbilgehan'a, Spor Dairesi Dış ilişklier amiri Sertaç Bozatlı'ya, Spor Dairesi Plan Proje Mühendisi Burcu Engür 'e, Spor Dairesi çalışanlarına, Maliye bakanımız Olgun Amcaoğlu'na, Planlama İnşaat Dairesi müdürü ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz.

Bu yapılacak olan tadilatla hedefimiz bitmedi. Merkezde olan ve KKTC’de tek olan salonun sayısını artırarak ülke sporuna hizmet etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu yüzden çok çalışmamız gerekmektedir Bu enerji ve istek biz cimnastik ailesinde vardır. Cimnastik ailesi olarak kenetlendik ve hedeflerimizi tek tek gerçekleştireceğiz.”