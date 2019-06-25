Çocuklar uyuşturucu ile mücadele için sahada

Değirmenlik Belediyesi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde çocuklar “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası”nda sahaya çıkıyor.

29 – 30 Haziran 2019 tarihlerinde, saat 17:30’da, Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu ve Balıkesir Sahası’nda, 16 takımın katılacağı turnuvada; Baf Ülkü Yurdu, Cihangir, Değirmenlik, Dilekkaya, Dikmen, Dumlupınar, Dörtyol, Doğan Türk Birliği, Esentepe, Gençlik Gücü, Küçük Kaymaklı, Mormenekşe, İskele-Trabzon, Sipahi, Vadili ve Yeni Boğaziçi yer alacak.

İlk gün grup karşılaşmalarının yapılacağı ve gruplarında ilk 2 sırayı alan takımların üst tura çıkacağı turnuva, Pazar günü ise çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmaları ile son bulacak.

Turnuvada dereceye girenlere kupa, tüm takım oyuncularına katılım belgesi verilecek.

“Hep yaşamak, hep yaşatmak…” sloganıyla gerçekleşecek olan turnuva, “Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Haftası”na dikkat çekmek amacıyla yapılacak.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, özelde Değirmenlik Belediyesi, genelde tüm ülkemiz gençlerine Başkan, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlarla birlikte sahip çıkılacağının altını çizdi.