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Çocuklar memnun

24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:26
Çocuklar memnun
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Lions Kulüpleri Spor şenliği U10 dostluk turnuvası önceki gün yapıldı

Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından düzenlenen İskele Sahil Lions Kulübü ile 100.yıl Mehmetçik Karpaz Lions Derneği işbirliğinde organize edilen Spor şenliği U10 dostluk turnuvası yapıldı.

Seyir Zevki Yüksek Maçlar Oynandı

Mağusa Kale Lions Kulübü tarafından düzenlenen İskele Sahil Lions Kulübü ile 100.yıl Mehmetçik Karpaz Lions Derneği işbirliğinde organize edilen 5.geleneksel spor şenliği U10 dostluk turnuvası 18:00-20:00 saatleri arasında Gazimağusa Karakol İlkokulu halı sahasında oynandı. Futbol Federasyonuna bağlı Cenk Aras Özfuttu hakemin yönettiği ve kalabalık izleyici kitlesinin takip ettiği turnuvada Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Dörtyol, 1461 İskele Trabzon U10 takımları arasında oynanan 6 karşılaşmada minik sporcular yeteneklerini sergileyerek keyifli maçlar oynayarak tüm takımlar şampiyon sloganı ile tunuva sona erdi.

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Sağlığa Bağış

Turnuvanın ödül töreninde kısa bir konuşma yapan Mağusa Kale Lions Kulübü

başkanı Ln.Nuray Emirzadeoğluları, katılan tüm takımların hocaları ve oyuncularına, katkı koyan herkese ve basına teşekkür etti. Ayrıca başkanı Ln.Nuray Emirzadeoğluları, takdir ve teşekkür amaçlı alınan çiçek, kupa, plaket ve madalyalar gibi hediyelerin yerine, bu yıl Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon ve Lions Kulüpleri bu yönede olan harcamaları Sağlık Bakanlığı ile görüşerek, Sağlık Bakanlığına bağış olarak sertifika çıkardıklarını ve taktim ettiğimiz her sertifikanın maddi bedeli Sağlığa bağış olarak gideceğini açıkladı.

Ödüller

5.Geleneksel Spor Şenliği U10 dostluk turnuvasında oynanan karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde tüm takımlara teşekkür belgeleri Mağusa Kale Lions Kulübü başkanı Ln.Nuray Emirzadeoğluları, İskele Sahil Lions Kulübü başkanı Ln.Oya Şahsuvar, 100.Yıl Mehmetçik Karpaz Lions Derneği başkanı Eldem Sağlamer, Mağusa bölge sorumlusu Füsun Esatoğlu, yöneticiler, organizasyon direktörü Okan Erdoğdu tarafından verildi.

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