CMC Golf Kulübü’ne sponsor

Ödüller Kulüp Kaptanı Bob Hodge ve Kaptan Yardımcısı Bertan Erçin tarafından takdim edildi. CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da Kulübe verdiği destekten dolayı Efes Pilsen’e teşekkür etti.
Best Of 7 Round:
1. Hasan Garabli
2. Steve Neufeld
3. Nicky O’Donnel
Order Of Merit:
1. Nicky O’Donnel
2. Steve Neufeld
3. Ian Steven
Eclectic:
1. Hasan Garabli
2. Nicky O’Donnel
1. Hasan Garabli
2. Nicky O’Donnel
3. Steve Neufeld
Singles Matchplay:
1. Nicky O’Donnel
2. Hasan Garabli
Singles Strokeplay:
1. Hasan Garabli
2. Bob Hodge
Doubles Matchplay:
1. Hasan Garabli - Gülay Garabli
2. Engin Portakalcıoğlu - Targuç Özen