CMC Golf Kulübü’ne sponsor

Ödüller Kulüp Kaptanı Bob Hodge ve Kaptan Yardımcısı Bertan Erçin tarafından takdim edildi. CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da Kulübe verdiği destekten dolayı Efes Pilsen’e teşekkür etti.

Best Of 7 Round:

1. Hasan Garabli

2. Steve Neufeld

3. Nicky O’Donnel

Order Of Merit:

1. Nicky O’Donnel

2. Steve Neufeld

3. Ian Steven

Eclectic:

1. Hasan Garabli

2. Nicky O’Donnel

Masters:

1. Hasan Garabli

2. Nicky O’Donnel

3. Steve Neufeld

Singles Matchplay:

1. Nicky O’Donnel

2. Hasan Garabli

Singles Strokeplay:

1. Hasan Garabli

2. Bob Hodge

Doubles Matchplay:

1. Hasan Garabli - Gülay Garabli

2. Engin Portakalcıoğlu - Targuç Özen