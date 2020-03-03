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CMC Golf Kulübü’ne sponsor

CMC Golf Kulübü’nün, Efes Pilsen Sponsorluğunda 2019 yılı içersinde gerçekleşen önemli turnuvaların ödülleri yemekli bir organizasyon ile sahiplerine verildi.

CMC Golf Kulübü’ne sponsor

CMC Golf Kulübü’nün, Efes Pilsen Sponsorluğunda 2019 yılı içersinde gerçekleşen önemli turnuvaların ödülleri yemekli bir organizasyon ile sahiplerine verildi.

03 Mart 2020 Salı 19:56
CMC Golf Kulübü’ne sponsor
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Ödüller Kulüp Kaptanı Bob Hodge ve Kaptan Yardımcısı Bertan Erçin tarafından takdim edildi. CMC Golf Kulübü Başkanı Engin Portakalcıoğlu, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da Kulübe verdiği destekten dolayı Efes Pilsen’e teşekkür etti.

Best Of 7 Round:

1. Hasan Garabli

2. Steve Neufeld

3. Nicky O’Donnel

Order Of Merit:

1. Nicky O’Donnel

2. Steve Neufeld

3. Ian Steven

Eclectic:

1. Hasan Garabli

2. Nicky O’Donnel

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Masters:

1. Hasan Garabli

2. Nicky O’Donnel

3. Steve Neufeld

Singles Matchplay:

1. Nicky O’Donnel

2. Hasan Garabli

Singles Strokeplay:

1. Hasan Garabli

2. Bob Hodge

Doubles Matchplay:

1. Hasan Garabli - Gülay Garabli

2. Engin Portakalcıoğlu - Targuç Özen

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Anahtar Kelimeler:
CMC Golf Kulübü
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