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Cimnastikten okul atağı

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, göreve geldikten sonra karşılaştıkları sorunlara rağmen, Cimnastik sporunu geliştirip yaymak için çalışmalarını sürdürüyor..

Cimnastikten okul atağı

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, göreve geldikten sonra karşılaştıkları sorunlara rağmen, Cimnastik sporunu geliştirip yaymak için çalışmalarını sürdürüyor..

26 Eylül 2019 Perşembe 09:49
Cimnastikten okul atağı

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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik sporunun okul sporları arasına alınıp, diğer branşlarda olduğu gibi okullar arasında yarışmalar yapılması hedefiyle yazılı başvuruları yaptı.

Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, göreve geldikten sonra karşılaştıkları sorunlara rağmen, Cimnastik sporunu geliştirip yaymak için çalışmalarını sürdürüyor. KKTC Cimnastik Federasyonu, Cimnastik sporunun okul sporları arasına alınıp, diğer branşlarda olduğu gibi okullar arasında yarışmalar yapılması hedefleniyor. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu bu amaç doğrultusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına ve Eğitim Ortak Hizmetler Dairesine gerekli yazılı başvuruları yaptı. Hasan Sapsızoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdikleri şenlikte yüzlerce çocuğun Cimnastik sporu ile uğraştığının görüldüğünü söylerken, cimnastiğin, okul sporları arasına alınması gerektiğini belirtti.”

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik Federasyonu
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