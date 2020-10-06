Cimnastikte yönetim, kulüp başkanlarıyla buluştu

KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüplerin başkanları, federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

KKTC Cimnastik Federasyonu yöneticileri başkanlara çeşitli konularda bilgilendirme yaparken, başkan Hasan Sapsızoğlu toplantı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Kulüp başkanlarımızla bir araya gelerek; federasyon salonumuzda süren tadilat, Türkiye Cimnastik Federasyonumuzun çocuklarımıza hediye ettiği malzemeler, tüzüğümüzle ilgili son durum, yapılan çalışmalar ve de bundan sonraki süreç hakkında bilgilendirme yaptık. Gelişmeleri hep birlikte değerlendirdik.

Toplantıdan erken ayrılmak zorunda kalan başkanlarımızı resim karesine alamadığımız için özür dileriz.

Verimli görüşme ve hoş sohbet için tüm kulüp başkanlarımıza çok teşekkür eder, mazaret bildirip katılamayan başkanlarımızı da bir sonraki sohbete bekleriz.”