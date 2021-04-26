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Cimnastikte yarışma günü

Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, cimnastik müsabakası düzenleyecek.

26 Nisan 2021 Pazartesi 18:32
Cimnastikte yarışma günü
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KKTC Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde bugün 16:00 – 18:00 saatleri arasında 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası düzenleyecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakasına, 2014 – 2013 – 2012 doğumlu erkek sporcular katılacaklar. Müsabakalar tüm aletlerde gerçekleştirilecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu, pandemi kuralları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilecek müsabakayı seyircisiz yapacak. Kulüpler ise sırayla müsabakaya alınacak.”

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