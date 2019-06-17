Cimnastik’te Sapsızoğlu dönemi

Cimnastik Federasyonunun olağanüstü genel kurulu Spor Dairesi Müdürlüğünde dün saat 10:00'da gerçekleştirildi.

Spor Dairesi müdürü Alkan Değirmencioğlu'nun Divan başkanı, Osman Erçiner ve Neval Çelebioğlu'nun divan sekreterliklerini yaptığı Cimnastik Federasyonunun olağanüstü genel kurulunda 2 başkan adayı, üye kulüplerden başkanlık için destek istedi.

Federasyonu üye 7 kulübün de katıldığı olağanüstü genel kurulda aday olan Hasan Sapsızoğlu ile Mehmet Sporcuoğlu arasında yapılan seçimi Hasan Sapsızoğlu kazandı.

7 kulübün, 5 tanesinin oyunu alan Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonunun yeni başkanı olurken, Mehmet Sporcuoğlu 2 oy aldı.