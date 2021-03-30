Cimnastikte kadın üstünlüğü

70 antrenörünün 42’si kadın, 28’i erkek olan Cimnastik Federasyonu yönetim kurulunda 3 kadın yönetici yer alıyor. Meryem Koç, Figen Yaman Lesinger ve Didem Menteş, federasyon yöneticisi olarak cimnastiğe hizmet ediyorlar.

Kadın kulüp başkanlarının sayısı da hızla çoğalan cimnastik camiasında, alt yapıdaki sporcuların çoğunluğunu da kız çocukları oluşturuyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, cimnastik camiası içerisindeki kadınların etkinliği üzerine açıklamalarda bulunurken, “Hayata karşı dimdik duran, hiçbir zorluklardan yılmadan azimle mücadele eden, bir engelle karşılaştığı zaman pes etmeyen kadın zeki ve bilgili bir kadındır.

Cimnastik Federasyonumuzun başarısının sırrı çocuklarımıza değer veren, anne şefkatiyle çocuklarımıza sahip çıkan kadın başkan, yönetici ve antrenörlerimizdir.” ifadelerini kullandı.