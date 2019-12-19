Cimnastikte antrenör kursu sürüyor

KKTC Cimnastik Federasyonu, cimnastiği daha yaygın hale getirmek ve kulüplerin altyapılarının oluşmasına katkı koymak için yeni antrenörler yetiştiriyor.

Bu amaçla federasyonun açtığı 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu devam ediyor. 30 kursiyerin katılımıyla 24 Aralık tarihine kadar sürecek olan kursun uygulamalı dersleri Cimnastik Fedarasyonu salonunda verilmişti. Kursun teorik dersleri ise Hamitköy'de bulunan Atak Eğitim Merkezinde yapılmaya başlandı.

1. Kademe Artistik Cimnastik Yardımcı Antrenörlük Kursunun teorik derslerinde eğitmenler Ulaş Yavuz ve Nazım Burgul bilgilerini, kursiyerlere aktardılar.