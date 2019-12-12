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Cimnastikte antrenör kursu başladı

Cimnastik Fedarasyonu'nun, yeni cimnastik antrenörleri yetiştirmek için başlattığı 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna 30 antrenör adayı katıldı

Cimnastikte antrenör kursu başladı

Cimnastik Fedarasyonu'nun, yeni cimnastik antrenörleri yetiştirmek için başlattığı 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursuna 30 antrenör adayı katıldı

12 Aralık 2019 Perşembe 22:00
Cimnastikte antrenör kursu başladı

KKTC Cimnastik Fedarasyonu, cimnastiği daha yaygın hale getirmek ve kulüplerin altyapılarının oluşmasına katkı koymak için yeni antrenörler yetiştirecek.

Bu amaçla federasyon, 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu başlattı. 24 Aralık tarihine kadar sürecek olan kursun uygulamalı dersleri Pazar gününe kadar Cimnastik Fedarasyonu salonunda verilecek. Kursun teorik dersleri gelecek haftadan itibaren Hamitköy'de bulunan Atak Eğitim Merkezinde yapılacak.

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KKTC Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, düzenlenen 1. Kademe Yardımcı Antrenör Kursu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"KKTC Cimnastik Fedarasyonu yönetim kurulu olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri, cimnastik sporunu ülke geneline yaymak, geliştirmek ve kulüpleşme çalışmalarımızı hızla devam ettirmeyi hedefledik. Bu sporu geliştirecek, ülkemizde yaygın hale getirecek ve kulüplerin altyapılarının oluşmasında önemli katkı sağlayacak nitelikli antrenörlere ihtiyaç duyduğumuzun bilinciyle yeni antrenörler yetiştiriyoruz.

Düzenlediğimiz 1. Kademe Antrenörlük Kursuna yoğun bir ilgi olması ve 30 antrenör adayının eğitim almaya başlaması, gelecek adına bizleri umutlandırdı. Çünkü kaliteli, nitelikli eğitmenlere ve antrenörlere ihtiyacımız bulunmaktadır.
Ülke sporumuza hizmet etmek ve cimnastiği ülke geneline yayılması anlamında çıktığımız bu yolda çalışmaya devam edeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:
Cimnastik Fedarasyonu Antrenör Kursu
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