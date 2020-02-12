Cimnastikte 2023 hedefi

KKTC Cimnastik Federasyonu, ülke cimnastiğini ileriye taşımak için yeni projeler üretirken, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 1. Dr Fazıl Küçük Minikler Artistik Cimnastik yarışması sonrasında bu kez de bir test gerçekleştirecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, federasyon olarak 2023 yılı hedefi koyduklarını, bu hedef doğrultusunda da sporcuları yetiştireceklerini açıkladı. Planlı programlı çalışarak, hedef belirleyerek ilerleyeceklerini belirten Hasan Sapsızoğlu, günün sonunda da başarıya ulaşacaklarını söyledi.