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Cimnastikle engeller aşılacak

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, KKTC Engelleri Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Ömer Suay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

31 Ocak 2021 Pazar 18:12
Cimnastikle engeller aşılacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, KKTC Engelleri Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, dernek başkanı Ömer Suay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ömer Suay, sokağa çıkma yasağı kuralı öncesinde gerçekleşen ziyaret sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ile birlikte gündeme ve çalışmalarımıza ilişkin istişarelerde bulunduk.

Kurumlar arası ilişkilerin geliştirilebilmesi ve ortak çalışmalara imza atabilmek adına inşallah yeniden buluşacağız. Ülkemiz spor camiası için büyük emek harcayan Hasan hocaya nazik ziyareti için şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuKKTC Engelleri Dayanışma Derneğini
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