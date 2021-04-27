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Cimnastikçilerden adrenalin dolu yarışma

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası başarıyla gerçekleşti

27 Nisan 2021 Salı 20:42
Cimnastikçilerden adrenalin dolu yarışma
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KKTC Cimnastik Federasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakası düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakasına, 2014 – 2013 – 2012 doğumlu erkek sporcular katıldılar. Cimnastik Federasyonunun sporumuza yeni kazandırdığı cimnastik hakemlerinin hakemlik yaptığı müsabakalar tüm aletlerde gerçekleştirildi.

KKTC Cimnastik Federasyonu, pandemi kuralları nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde gerçekleştirilen müsabakayı seyircisiz yaptı. Kulüpler ise sırayla müsabakaya alındılar. Ödül töreni ise salon dışında gerçekleştirildi.

Spordan da sorumlu bakan olan Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın da izleyerek ödül verdiği yarışmalarda dereceye giren sporculara kupa verildi.

2. Etap Artistik Cimnastik Minik Erkekler Müsabakalarında kategoriler ve dereceleri söyle:

2012 doğumlular

1. Talha Küçük

2. Armin Sekizler

3. Aras Çolak

2013 doğumlular

1. Talha Demir

2. Yusuf Taşköprü

3. Servet Arslan

2014 doğumlular

1. Mustafa Albayrak

2. Ahmet Albayrak

3. Enes Bulut

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