Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar

Dernek baş antrenörü Hasan Çolak’ın öncülük ettiği eğlenceye katılan Jimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sporculara ve ailelere yönelik konuşma gerçekleştirerek, herkesin yeni yılını kutladı.
20 Ocak 2020 Pazartesi 21:03
Lefkoşa Cimnastik İhtisas Derneği, dernek lokalinde düzenlediği eğlence ile yeni yılı kutlama partisi gerçekleştirdi.
Dernek baş antrenörü Hasan Çolak’ın öncülük ettiği eğlenceye katılan Jimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, sporculara ve ailelere yönelik konuşma gerçekleştirerek, herkesin yeni yılını kutladı.