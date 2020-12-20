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Cimnastikçiler, Şehitler anısına yarışacak

20 Aralık 2020 Pazar 19:04
Cimnastikçiler, Şehitler anısına yarışacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu 21 – 27 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası etkinlikleri çerçevesinde yarışma düzenleyecek.

Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonunda düzenlenecek olan Şehitlerimizi Anma Müsabakaları, yarın saat 17.00’de yapılacak. KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, pandemi önlemleri çerçevesinde müsabaka salonuna aileleri almayacak.

Minikler kategorisinde düzenlenecek olan 21 Aralık Şehitlerimizi Anma Yarışması, 2011 -2012 ve 2013 doğumlu çocuklar arasında yapılacak.

Yenilenen Dr Fazıl Küçük Cimnastik Salonundaki ilk yarışma olacak olan Şehitlerimizi Anma Müsabakaları ödül töreni, 21 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı salonun açılış töreninde yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik Federasyonu21 – 27 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitleri Anma Haftası
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