Cimnastikçiler salonlara dönüyor

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 25 Aralık 2020 Cuma gününden itibaren faaliyetlerine ara verme kararı almıştı.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, bugünden itibaren antrenmanları başlatma kararı aldı. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu alınan kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Salonlarımızın tümünde COVID – 19 önlemleri alınarak, 10 günlük aradan sonra antrenmanlarımızı yeniden başlatıyoruz.

Çocuklarımızın gelişimini devam ettirmek ve sağlıklı yaşam için gerekli olan spor faaliyetlerini sürdürmeleri için antrenman yapmaları şarttır.

Salonlarımızda her türlü hijyen önlemi de alınıyor. Bu konuda kulüplerimize daha önce yardımlarda bulunmuştuk. Yeni yılda da antrenmanlarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kulüplerimize hijyen yardımlarımız devam edecek.”