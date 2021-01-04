Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari ücret hariç zamlar fora
Asgari ücret hariç zamlar fora
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin çığlığı!
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin...
Sivil itaatsizliğe doğru
Sivil itaatsizliğe doğru
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
banner376

Cimnastikçiler salonlara dönüyor

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi, 10 günlük aranın aradan sonra antrenmanları yeniden başlatma kararı aldı..

04 Ocak 2021 Pazartesi 18:30
Cimnastikçiler salonlara dönüyor
banner337
banner351

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 25 Aralık 2020 Cuma gününden itibaren faaliyetlerine ara verme kararı almıştı.

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, bugünden itibaren antrenmanları başlatma kararı aldı. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu alınan kararla ilgili şu açıklamayı yaptı:

banner341
“Salonlarımızın tümünde COVID – 19 önlemleri alınarak, 10 günlük aradan sonra antrenmanlarımızı yeniden başlatıyoruz.

Çocuklarımızın gelişimini devam ettirmek ve sağlıklı yaşam için gerekli olan spor faaliyetlerini sürdürmeleri için antrenman yapmaları şarttır.

Salonlarımızda her türlü hijyen önlemi de alınıyor. Bu konuda kulüplerimize daha önce yardımlarda bulunmuştuk. Yeni yılda da antrenmanlarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için kulüplerimize hijyen yardımlarımız devam edecek.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc CimnastikçilerHasan Sapsızoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meliz voleybolu bıraktı
Meliz voleybolu bıraktı
Eray gollerine devam etti
Eray gollerine devam etti
Şükrü devam ediyor
Şükrü devam ediyor
Kısa zamanda büyük başarı
Kısa zamanda büyük başarı
Sapsızoğlu projelerini açıkladı
Sapsızoğlu projelerini açıkladı
Araba talihlisine ulaştı
Araba talihlisine ulaştı
Klasman tamamlandı
Klasman tamamlandı
Tekçam, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti
Tekçam, Cimnastik Federasyonunu ziyaret etti
Hamitköy’de haftanın yıldızı Furkan
Hamitköy’de haftanın yıldızı Furkan
Altın’ın ilk golü Kartal’a
Altın’ın ilk golü Kartal’a

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim