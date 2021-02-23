banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ne seçimi Allah aşkına!
Ne seçimi Allah aşkına!
Özersay neden laboratuvar ve testlere odaklandı?
Özersay neden laboratuvar ve testlere...
Kurultay şart oldu!
Kurultay şart oldu!
Kendinize gelin efendiler!
Kendinize gelin efendiler!
banner376

Cimnastikçiler farkındalık yarattılar

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde, KKTC Cimnastik Federasyonu maddi sıkıntı yaşayan Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek olmak için farkındalık videoları hazırladı.

23 Şubat 2021 Salı 19:01
Cimnastikçiler farkındalık yarattılar
banner337
banner351

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde, KKTC Cimnastik Federasyonu maddi sıkıntı yaşayan Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek olmak için farkındalık videoları hazırladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularının hazırladığı videolar geçtiğimiz Cuma akşamı saat 19:00’da federasyonun, kulüplerin ve sporcuların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da yönetim kurulu üyesi olduğu Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek amaçlı düzenlenecek etkinlikle ilgili olarak federasyondan şu açıklama yapıldı:

“Cimnastik Federasyonu olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, içinde bulunduğu maddi sıkıntıları aşması gerekmektedir. Desteğe ihtiyacı olan hastalarımızın yanlarında olabilmek adına kulüplerimizdeki çocuklarımız ile farkındalık videosu hazırladık.

Bu videolar sayesinde sporumuzun durduğu bu dönemde çocuklarımızı motive ederek motivasyonlarını artırırken, farkındalık yaratarak Kanser Hastalarına Yardım Derneğimize de destek olmaya çalıştık.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basketbolda online alt yapı semineri yapıldı
Basketbolda online alt yapı semineri yapıldı
Tazegül ve Kurt Trabzon’da kürsüde
Tazegül ve Kurt Trabzon’da kürsüde
Arıklı Uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları kutladı
Arıklı Uluslararası alanda başarı elde eden sporcuları kutladı
Demir yumruk Ukrayna’da ringe çıkacak
Demir yumruk Ukrayna’da ringe çıkacak
Yeni sezon zor olacak
Yeni sezon zor olacak
Altın’ı Ünal karşıladı
Altın’ı Ünal karşıladı
Ciddi çalışma yapılmalıdır
Ciddi çalışma yapılmalıdır
Sivri’ye Nazar değdi
Sivri’ye Nazar değdi
KKTC'li milli voleybolcu Merve Çelebi Türkiye Kar Milli Takımı ile avrupa şampiyonu oldu
KKTC'li milli voleybolcu Merve Çelebi Türkiye Kar Milli Takımı ile avrupa şampiyonu oldu
Altın Aydın’a Uçtu
Altın Aydın’a Uçtu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim