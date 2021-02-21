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Cimnastikçiler farkındalık yaratacak

KKTC Cimnastik Federasyonu maddi sıkıntı yaşayan Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek olmak için farkındalık videosu hazırladı

21 Şubat 2021 Pazar 17:16
Cimnastikçiler farkındalık yaratacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu maddi sıkıntı yaşayan Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek olmak için farkındalık videosu hazırladı

KKTC Cimnastik Federasyonu ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğinde, KKTC Cimnastik Federasyonu maddi sıkıntı yaşayan Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek olmak için farkındalık videosu hazırladı.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcularının hazırladığı videolar Cuma akşamı saat 19:00’da federasyonun ve kulüplerin sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu’nun da yönetim kurulu üyesi olduğu Kanser Hastalarına Yardım Derneğine destek amaçlı düzenlenecek etkinlikle ilgili olarak federasyondan şu açıklama yapıldı:

“Cimnastik Federasyonu olarak Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin faaliyetlerini sürdürebilmesi için, içinde bulunduğu maddi sıkıntıları aşması gerekmektedir. Desteğe ihtiyacı olan hastalarımızın yanlarında olabilmek adına kulüplerimizdeki çocuklarımız ile farkındalık videosu hazırlıyoruz.

Bu video sayesinde sporumuzun durduğu bu dönemde çocuklarımızı motive ederek motivasyonlarını artırırken, farkındalık yaratarak Kanser Hastalarına Yardım Derneğimize de destek olmaya çalışacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik FederasyonuKanser Hastalarına Yardım Derneği
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