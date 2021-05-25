banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Karanlıktan aydınlığa
Karanlıktan aydınlığa
Kutlu Adalı cinayeti burada değil orada çözülür…
Kutlu Adalı cinayeti burada değil...
Aşı – PCR testleri – pandeminin sonu denklemi
Aşı – PCR testleri –...
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
banner376

Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar

Cimnastikte 1. Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakaları gerçekleştirilirken, yarışmacılar zorlu hareketleri başarıyla yaptılar

25 Mayıs 2021 Salı 16:41
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
banner337

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yarışma düzenledi.

Cimnastik Federasyonunda önemli görevler yapmış olan eski Cimnastik Milli Takım antrenörü Türkay Çavuşgil anısına düzenlenen yarışmada, yarışmacılar birbirinden zorlu hareketleri başarıyla yaptılar.

1.Türkay Çavuşgil Artistik Cimnastik Kadın Minik – Küçük Müsabakalarında kategoriler ve dereceye girenler şöyle:

2013 Küçük Kızlar

1. Eylül Bulut ve Maya Uluca

2. Venüs Karavezirler

3.Türkan Kılıç

2014 Kızlar

1. Hira Nur Aydın

2. Diana Elmuradova

3.Defne Conkbayır

2011 – 2012 Kızlar

1. Büşra Arsalan

2.Almira Karataş ve Olca Albayrak

3.Sahil Erbulut

Yıldız Kızlar Kategori

1. Nehir Demirtaş

2.Armina Çağlar

3.Tara Buba

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bisikletciler kıyasıya yarıştı
Bisikletciler kıyasıya yarıştı
Mersinlik de en hızlı Denner
Mersinlik de en hızlı Denner
19 Mayıs anısına oynadılar
19 Mayıs anısına oynadılar
Dumlupınar 22 oyuncuyu satılığa çıkardı
Dumlupınar 22 oyuncuyu satılığa çıkardı
GHE’de başlangıç belirlendi
GHE’de başlangıç belirlendi
Birinci manifestosunu yayınladı
Birinci manifestosunu yayınladı
Gençlik Gücü U17 Çalışıyor
Gençlik Gücü U17 Çalışıyor
Altan, Pençe ve Durak birinci
Altan, Pençe ve Durak birinci
Güner Burgul anısına oynadılar
Güner Burgul anısına oynadılar
Sprintte Ekrem-Püren Olimpikte Berk-Ayşa
Sprintte Ekrem-Püren Olimpikte Berk-Ayşa

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim