Cimnastik Yenierenköy’de yer buldu

KKTC Cimnastik Federasyonunun, 2021 yılı içerisinde ülke sporuna 3 cimnastik salonu kazandırma hedefi doğrultusunda başlattığı girişimler olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Yenierenköy’de bulunan Karpaz Kooperatif Tütün Satış Şirketine ait yemekhane olarak bilinen ancak şu anda kullanılmayan yer, KKTC Cimnastik Federasyonumuzun kullanımına verilirken, Cimnastik Federasyonundan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Yaklaşık 7 aylık uğraşımızın sonucunda, Yenierenköy bölgemizde bulunan Karpaz Kooperatif Tütün Satış Şirketine ait yemekhane olarak bilinen ve kullanılmayan metruk yerin KKTC Cimnastik Federasyonumuzun kullanımına verilmesini sağlamış bulunmaktayız.

İlgili yerin federasyonumuzun kullanımına verilmesi ve bu bölgedeki çocuklarımıza ulaşabilecek olmamızla birlikte, federasyon olarak hedefimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. KKTC Cimnastik Federasyonu olarak çıkmış olduğumuz bu yolda; cimnastik sporumuzu ada geneline yayarak, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun içinde tutup sağlıklı nesiller yetiştirirken, özelde cimnastik genelde ülke sporuna başarılı sporcular yetiştirmek için gece gündüz demeden federasyon yönetimi olarak çalışmaktayız. Özellikle, kırsal bölgelerimizde bulunan çocuklarımıza dokunabilmenin mutluluğu tarif edilemez.

İlgili yerin kullanımımıza verilmesinde emeği geçen; Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Başkanı Kemal Deniz Dana'ya, Başmüfettiş Atila Çağa'ya, Yenierenköy Belediye başkanı Emrah Yeşilırmak’a, Karpaz Kooperatif Tütün Satış Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nurçin'e ve yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Boylu, Mustafa Özhan, Dursun Bulut, Ramazan Demir ve Ali Yakuş sekreterimize, KKTC Cimnastik ailesi olarak çok teşekkür ederiz.”