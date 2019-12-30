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Cimnastik salonu bakıma muhtaç

KKTC Cimnastik Federasyonu salonu, yıllardır tadilat ve tamirat yapılmadığı için adeta dökülürken, bu durum spor için sağlıksız bir ortam yaratıyor

Cimnastik salonu bakıma muhtaç

KKTC Cimnastik Federasyonu salonu, yıllardır tadilat ve tamirat yapılmadığı için adeta dökülürken, bu durum spor için sağlıksız bir ortam yaratıyor

30 Aralık 2019 Pazartesi 23:14
Cimnastik salonu bakıma muhtaç

KKTC Cimnastik Federasyonu salonu, yıllardır tadilat ve tamirat yapılmadığı için adeta dökülüyor.

Tavanı akıtan KKTC Cimnastik Federasyonu salonu nemli ortamdan dolayı sağlıksız bir yapıya bürünürken, yönetim kurulu odasının elektrik sisteminin yanından su sızması tehlikeyi daha da büyütüyor. Isıtması ve havalandırması da olmayan salon kış günlerinde adeta buz gibi olurken, sporcular soğuk atmosferde çalışmak zorunda kalıyorlar.

Eski yönetimden kalma borçlar nedeniyle tüm gelirlerine mahkemece el konulan Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki KKTC Cimnastik Federasyonu yönetimi kısıtlı imkanlarla birçok faaliyet gerçekleştirmesine rağmen, salon tadilatı konusunda destek bekliyor.

Geçtiğimiz haftalarda sponsor desteği ile salonun ışıklandırılmasını yapan yönetim kurulu, kapsamlı tadilat ve tamirat için Spor Dairesinin katkı yapmasını bekliyor.

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Sapsızoğlu: Yetkililerinden katkı bekliyoruz

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, salonun durumu ve yapılması gerekenlerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Salonumuzun durumu içler acısıdır. Tavanı su geçiren salonun içerisi neme neden olurken, bu nem, zeminin ve aletlerin zarar görmesine neden oluyor. Elektrik sisteminin yanından da su sızarken, bu durum hayati tehlike de yaratıyor.

Yönetim kurulumuz ile birlikte Başbakanımız Ersin Tatar ve Spor Dairesi genel yönetim kurulu başkanı Kemal Deniz Dana'ya yaptığımız ziyarette kendilerinden tadilat ve havalandırma sistemi yapımı için söz almıştık. 2020 yılı içerisinde kendilerinin bu sorunlarımızı gidereceklerine inanıyorum.

Çünkü salonda ısıtma sistemi olmadığı için çocuklarımız sürekli hasta oluyorlar. Çocuklar çıplak ayakla ya da çorapla yere bastıkları için soğuk alıp, rahatsızlanıyorlar. Bu olumsuzlukların giderilmesi için zaman kaybedilmeden devlet yetkililerinden, salonumuz için gerekli katkıyı yapmalarını bekliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
KKTC Cimnastik Federasyonu Salonu
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