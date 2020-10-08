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Cimnastik malzemeleri geldi

08 Ekim 2020 Perşembe 19:43
Cimnastik malzemeleri geldi
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Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonu, KKTC Cimnastik Fedarasyonuna, maliyeti yaklaşık 40 bin Euro Gymnova marka olimpik yer minderini hediye etmişti.

KKTC Cimnastik Fedarasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve yönetin kurulunun, Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonu ile kurduğu iyi ilişkiler sonunda Türkiye Cimnasik Fedarasyonu Başkanı Suat Çelen ve yönetiminin, çocuklarımıza hediye ettiği olimpik yer minderi, atlama masası ve koşu minderini taşıyan tır ülkeye geldi.

Böylelikle KKTC Cimnastik Fedarasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Cimnastik Fedarasyonu arasında imzalanan protokol gereği Cimnastik Fedarasyonunun en büyük eksikliği giderildi.

Gymnova marka olimpik yer minderi, atlama masası ve koşu minderi federasyona bağlı kulüplerin başkan, yönetici ve antrenörleri hep birlikte indirerek dayanışmanın güzel bir örneğini sergilediler.

Cimnastik camiasının yüzünü güldüren malzemeler, imece usulü ile depoya, güvenli alana indirildi. Cimnastik Fedarasyonu salonunun tadilatı bittikten sonra, malzemeler salona yerleştirilecek.

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