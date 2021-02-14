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Cimnastik hakem kursu düzenlenecek

14 Şubat 2021 Pazar 20:18
Cimnastik hakem kursu düzenlenecek
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KKTC Cimnastik Federasyonu, Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun destekleri ile Artisik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu düzenleyecek.

Artisik Cimnastik Kadın Hakemlik Kursu ile ilgili olarak KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“11 Şubat 2021 – 14 Şubat 2021 tarihleri arasında (Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar) 4 gün olmak kaydıyla), KKTC saatine göre 10:00_13:00 arasında Türkiye Cimnastik Fedarasyonu’nun destekleri ile Artisik Cimnastik Kadın Aday Hakemlik kursu düzenlenecek.

Antrenörlerimizin katılımı zorunlu olduğu kursa bu işe gönül vermiş kişilerde başvuru yapabilecekler. Kursa kayıt için 05338741452 numaralı telefona başvuru yapılabilecek.”

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