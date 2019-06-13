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Cimnastik Genel Kurulu yapılıyor

Cimnastik Genel Kurulu yapılıyor

13 Haziran 2019 Perşembe 08:58
Cimnastik Genel Kurulu yapılıyor

Cimnastik Federasyonu bir basın açıklaması yaparak, Cimnastik Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu’nun görevinden ayrılması ile aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda üye kulüpler ile Olağanüstü Genel Kurul yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Federasyonun ulusal ve uluslararası organizasyonlarının, faaliyetlerinin aksamaması açısından üyekulüplerinin tümünün talepleri doğrultusunda 67/99 Beden Eğitimi ve SporYasası’nın madde 14 II. Fıkrası B bendinin kendisine verdiği yetki ile yapılacak Olağanüstü Genel Kurulu Beden Eğitimi ve Spor Yasası gereği 15 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00 da Spor Dairesi Müdürlüğünde yapılacaktır.

GÜNDEM:

1-)Açılış Divan Başkanlığı’nın oluşturulması

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2-)Geçmiş yıl idari ve Mali Raporlarının kulüplere sunulması ve bilgi verilmesi

3-)Üye kulüplerin onaylanması ve federasyonun özerkliğe kavuşturulması.

4-)Başkanlık seçimi ve organların onaylanması.

5-)Yeni Yasal Mevzuat için Genel Kurulun yeni Başkan ve Yönetime yetki verilmesi.

6-)Yeni dönem İdari, Mali ve faaliyet raporları hazırlanması için komitelerin oluşturulması.

7-)Dilek ve temenniler ve kapanış.

Anahtar Kelimeler:
Cimnastik Genel Kurulu
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