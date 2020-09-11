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Cimnastik Federasyonundan kısmi durdurma

11 Eylül 2020 Cuma 00:37
Cimnastik Federasyonundan kısmi durdurma
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KKTC Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetim kurulu grup çalışmalarını durdurma kararı alırken, teke tek antrenmanları kulüplerin insiyatifine bıraktı.

KKTC Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Cimnastik Federasyonu başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak son günlerde gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan Covid 19 salgını nedeniyle değerlendirme toplantısı yaptı.

Ülkemizdeki Covid 19 virüsü hakkında çok büyük bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Alınan peş peşe farklı kararlar gündeme damgasını vurmuş durumdadır. Bunun yanında ülkemizde son bir hafta içerisinde hızla yayılan bir Covid 19 virüsü ile karşı karşıyayız.

Bu nedenler çerçevesinde tüm grup çalışmalarımızı durdurma kararı almış bulunmaktayız. Ancak bireysel, teke tek antrenmanları kulüplerimizin insiyatifine bırakma kararı aldık.”

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Son Güncelleme: 10.09.2020 19:38
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