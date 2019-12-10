Cimnastik Federasyonu salonu ışıl ışıl

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, sponsorlar Nuri Tayanç ve Cem Hocaoğlu'nun katkılarıyla, federasyon salonunun ışıklandırma sistemini yeniledi..

KKTC Cimnastik Federasyonu yönetim kurulu, federasyon salonunda da yıllardır yapılmayan tadilat çalışmalarını başlattı.KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, aydınlatma amaçlı başlatılan çalışmalarla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Salonumuzda sponsor sayesinde ışıklandırma sistemimizi yenileriyle değiştiriyoruz. Her şeyi devletten beklemeden, ülkemiz ve çocuklarımız için yeni bir şeyleri sponsor desteğiyle başarmanın mutluluğu asla paha biçilemezdir.

Gece geç saatlerde (22.30) başlayan ve sabaha kadar süren salonun ışıklandırma sistemini yenileme çalışmalarına destek veren sponsorumuz Nuri Tayanç ve Cem Hocaoğlu'na ülke cimnasik sporu adına sonsuz teşekkürler ederiz."