Cimnastik Federasyonu'ndan saygı ziyareti

KKTC Cimnastik Federasyonundan, Hasan Sapsızoğlu başkanlığından bir heyet bazı kabir ziyaretlerinde bulundu.
Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu eşliğindeki yönetim kurulu üyeleri, ilk olarak yıllarca cimnastik sporuna hizmet veren eski eğitmen Türkay Çavuşgil'in kabrini ziyaret ederek, çiçek bıraktı. Ardından da Cimnastik Federasyonu eski başkanı Fatoş Türkel'in eşi Halit Türkel'in mezarını ziyaret eden heyet, daha sonra Cimnastik Federasyonu salonunda yıllarca hizmet veren İrfan Apel'in kabrini ziyaret etti.
KKTC Cimnastik Federasyonundan, Hasan Sapsızoğlu başkanlığından bir heyet bazı kabir ziyaretlerinde bulundu.