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Cimnastik Fedarasyonundan kan bağışı

KKTC Cimnastik Fedarasyonu, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile birlikte Thalassaemia Hastaları için “Kan Bağımız Olsun mu?” sloganıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 07:29
Cimnastik Fedarasyonundan kan bağışı
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KKTC Cimnastik Fedarasyonundan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı.

“KKTC Cimnastik Fedarasyonu olarak zor bir dönemden geçerken yardıma muhtaç çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olarak onlara yardım elini uzatmanın mutluluğunu yaşarken yine bu dönemde kan sıkıntısı bulmakta zorlanan Thalassaemia hastalarına hayat vermek için de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile birlikte kan verme kampanyası düzenledik.

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“Kan Bağımız Olsun” diyen kan kardeş olmaya gelerek kan veren herkese bu anlamlı bağışlarından dolayı çok teşekkür ederiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Cimnastik Fedarasyonu Kan Bağışı
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