Cimnastik Fedarasyonundan kan bağışı

KKTC Cimnastik Fedarasyonundan konu ile ilgili şu açıklama yapıldı.

“KKTC Cimnastik Fedarasyonu olarak zor bir dönemden geçerken yardıma muhtaç çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olarak onlara yardım elini uzatmanın mutluluğunu yaşarken yine bu dönemde kan sıkıntısı bulmakta zorlanan Thalassaemia hastalarına hayat vermek için de Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ve Thalassaemia Derneği ile birlikte kan verme kampanyası düzenledik.