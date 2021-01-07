Cimnastik antrenörlerinin testleri, negatif

Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, antrenmanları yeniden başlatma kararı aldıktan sonra federasyona bağlı tüm cimnastik antrenörlerine de PCR testi yaptırdı.

Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu da PCR testi yaptırırken, yapılan tüm PCR testlerinin sonucu negatif çıktı. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonunun PCR testi yaptırma kararı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cimnastik Federasyonu olarak pandemi süreci nedeniyle koymuş olduğumuz kurallar çerçevesinde, antrenörlerimize PCR testi yaptırma zorunluluğu getirdik. Antrenörlerimiz PCT testlerini yaptırarak derslerine giriyorlar. Tüm antrenörlerimizin ve benim PCR test sonucum negatif çıkmıştır.

Zor bir süreçten geçiyoruz. Hep birlikte konulan kurallara uyup, önlemlerimizi alarak bu beladan kurtulacağız.”